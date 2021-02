Catrine kan noget, de andre ikke kan

36-årige Catrine Hansen, der har autisme spektrum forstyrrelse og angst, er blevet fastansat i fleksjob hos Fakta i Skørping.

- Hun kan noget, vi andre ikke kan, lyder det fra butikschef Mikkel Bonde Rasmussen.

Mennesker med autisme spektrum forstyrrelse har en gennemgribende anderledes måde at sanse, forstå og begå sig i verden på, som kan give udfordringer med at kommunikere og indgå i det sociale samspil med andre mennesker.

Sådan er det også for Catrine Hansen, der samtidig kæmper med angst.

Udfordringerne til trods kastede Catrine sig ud i et ”Klar til start” forløb hos Fakta i Skørping.

”Klar til start” er et særligt tilrettelagt ansættelsesforløb til unge og voksne med netop autisme spektrum forstyrrelse.

Catrine afsluttede forløbet 1. august, men på grund af corona-forsinkelser måtte hun vente helt til december, inden hendes sag kom op på rehabiliteringsmøde.

Svaret var imidlertid værd at vente på. Hun blev tilkendt et fleksjob, og butikschef Mikkel Bonde Rasmussen stod klar med et ansættelsesbevis.

- Vi har ansat Catrine i fleksjob med start 1. januar. Hun er her fire timer om ugen, fordelt på to timer i to dage. Hun er fantastisk god til at se alle de små detaljer, som vi andre måske kan overse.

- Hun sørger for ekstra meget orden på hylderne og i køledisken. Hun er virkelig en specialist i orden, og hun udfører altid sine opgaver 100 procent perfekt. Hun kan noget, vi andre ikke kan, og det er guld værd for os. Derfor håber vi også, at hun stille og roligt kan komme op i timer, fortæller Mikkel Bonde Rasmussen.

Også Catrine selv sætter stor pris på at arbejde i Fakta, der i denne uge i øvrigt bliver forvandlet til en Coop365-butik som omtalt på modstående side.

- Det er hårdt og altid en overvindelse at skulle ud ad døren. Men når jeg er kommet afsted, så elsker jeg det virkelig og er omgivet af nogle rigtig søde mennesker, der både sætter pris på det, jeg kan, og er gode til at tage hensyn til min sygdom, slutter Catrine Hansen.