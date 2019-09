Cars Against Cancer i Fruerlundparken

HADSUND: Cars Against Cancer er et biltræf, hvor der sættes fokus på og samles ind for at hjælpe folk med cancer.

Træffet foregår lørdag 14. september i Fruerlundparken i Øster Hurup, og er åben for alle og med gratis adgang til hele pladsen.

Der tilbydes overnatning på pladsen fra fredag til søndag, enten i telt eller campingvogn, og der kan købes mad, snacks, drikkevarer samt morgenmad til små priser.

Indsamlingen går til børn og unge på cancerafdelingen på Aalborg Sygehus og alle pengene går direkte til formålet.

Træffet har nogle fantastiske sponsorer, som er medvirkende til at arrangementet kan lade sig gøre. Så med stor støtte og opbakning fra befolkningen, håber arrangørerne på en god indsamling og en fed dag i Fruerlundparken.