Byttedag for filatelister

STØVRING: Støvring Frimærkeklub inviterer søndag igen til byttedag i Stubhuset.

Fra morgenstunden og frem til først på eftermiddagen er der mulighed for at snuse til gode tilbud i stande fra bl. a. Gafrisca Frimærker v. Carsten Andersen, Saltum og Bjørn Nørskou fra Brovst , der som sædvanligt deltager med et stort udvalg af postkort, mønter, pengesedler mv.

Dertil kommer en halv snes andre mindre frimærkehandlere/krejlere, der også er leveringsdygtige i postkort, frimærker, mønter og andre samleobjekter.

Om eftermiddagen holder Støvring Frimærkeklub selv et stort anvisningssalg med flere end 200 katalognumre bestående af samlinger, rodekasser og bedre enkeltmærker fra hele verden.

I år kan bl. a. fremhæves, at der er en del større samlinger fra Mellemøsten, Asien og Sydamerika til salg.

Familier, der ligger inde med frimærkesamlinger (eller postkort/møntsamlinger) er i øvrigt på dagen velkomne til at kontakte formand Erik Jensen eller næstformand Finni Hosbond, Støvring

Frimærkeklub, med henblik på at træffe aftale om en gratis vurdering af samlingernes værdi.

På grund af travlhed på selve byttedagen, vil vurderingerne dog finde sted på et andet aftalt tidspunkt, understreges dét.

Støvring Frimærkeklub mødes i det daglige hveranden torsdag aften i mødelokalet ved kantinen i Støvringhallen.

Interesserede er også velkomne til at besøge klubben i forbindelse med de ordinære medlemsmøder.