Byggestart på 19 familieboliger

SKØRPING: Entreprenørmaskiner er i fuld gang med at regulere byggegrunden og gøre klar, så Vivabolig fra Aalborg kan opføre 19 almene familieboliger på Gammel Skørpingvej 35 i Skørping.

- Ved licitationen valgte vi murer- og entreprenørfirmaet M. Thomsen Støtt A/S i Aalborg som totalentreprenør på opgaven. Første officielle spadestik er planlagt til torsdag 25. juni om eftermiddagen, og Vivabolig forventer, at de 19 almene familieboliger i Skørping vil stå klar til indflytning 1. juni i 2021, oplyser direktør Lotte Bang, Vivabolig, der er en almen boligorganisation.

De 19 lejeboliger placeres på en tidligere gammel parcelhusgrund.

Fire af lejlighederne på 101 kvadratmeter og med fire rum placeres i stueplan.

Dertil opføres 15 fire værelses lejligheder på hver 95 kvadratmeter placeret i et mindre etagehus i 3. etager.

Populært at leje rækkehuse

Det er første gang, at Vivabolig opfører lejeboliger i Rebild Kommune.

Det forhold forklarer direktør Lotte Bang med, at rækkehusbebyggelse er blevet en meget populær boligform blandt organisationens lejere.

- I en stor by som Aalborg er det efterhånden svært at finde passende byggegrunde til rækkehusbebyggelse.

Til gengæld har vi dem allerede i andre mindre byer i Aalborg Kommune, eksempelvis i Brovst, Vadum og Visse, oplyser hun.

Uenighed undervejs

Der er tale om et byggeprojekt til en samlet anskaffelsessum på over 36 millioner kroner.

Tilbage i januar 2018 stod byggeprojektet på den politiske dagsorden.

Her herskede der i byrådet uenighed om at tillade både en øget etagehøjde og bebyggelsesprocent inden for den eksisterende kommuneplanramme for den tidligere parcelhusgrund på Gammel Skørpingvej 35 i Skørping.

Den medfølgende lange sagsbehandlingstid hos Rebild Kommune med nødvendige ændringer i plangrundlaget er derfor ifølge direktør for Vivabolig Lotte Bang årsagen til, at byggeprojektet i Skørping først indledes nu.