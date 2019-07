Byfestlav vil give stafetten videre med et brag af en fest

SKØRPING: Igen i år har Skørping Byfest massevis af spændende ting på programmet. Byfesten bliver samtidig det nuværende byfestlavs sidste i denne omgang. Stafetten skal gives videre.

Det er efterhånden blevet en skøn ”start-på-sensommeren”-tradition at nyde nogle festlige dage i Skørping, og i år bliver ingen undtagelse. Tirsdag den 13. august starter årets byfest i Skørping. Det sker med ”Film under stjernerne” på plænen ved Fakta og Meny. Derfra går det så ellers slag-i-slag med aktiviteter og arrangementer inden for musik, kultur og sport – for alle aldre. Frem til søndag den 18. august.

- Bestyrelsen for Skørping Byfestlav har i tæt samarbejde med Skørping Erhvervsforening og IF Frem Skørping igen sammensat et fantastisk program, der byder på både traditioner og nye tiltag. Samtidig viser programmet også en kæmpe opbakning til festen fra byens butikker, foreninger og erhvervsliv, fortæller Rasmus Falk, der er formand for Skørping Byfestlav.

- Et af de nye tiltag er blandt andet jazz på Torvet fredag eftermiddag, hvor det som noget nyt er Skørping Erhvervsforening, der står for koordineringen af de mange forskellige aktiviteter i Jyllandsgade fredag.

- Udover jazz om fredagen har de også arrangeret en gratis koncert om lørdagen med ”Radio 80 FM”. Stor ros til dem for at byde ind med nye idéer, og det samme til IF Frem Skørping, der også yder en kæmpe indsats, blandt andet med det store legeland på Markedspladsen.

- Generelt er der rigtig mange frivillige, der gør en stor indsats i løbet af festdagene, men vi mangler dog fortsat frivillige til nogle vagter i ølteltet. Vi har en Facebook-gruppe, der hedder ”Frivillig ved Skørping Byfest”, så har man lyst til at give en hånd med, så tag en kig på siden og meld dig til, fortæller Rasmus.

Et af byfestens mange højdepunkter er festen i teltet på markedspladsen fredag aften, som blandt andet byder på en stor grillbuffet og livemusik med The Real Fake Stars og DJ NeMo. Et andet tilløbsstykke bliver med garanti også uddelingen af gratis jubilæumskage lørdag formiddag i anledning af, at Skørping Stationsby fylder 150 år.

- Ja, der er massevis af tilbud, og der er lagt op til endnu en forrygende byfest, som vi glæder os meget til. Festen markerer også, at det nuværende byfestlav vil sende stafetten til nogle nye, friske kræfter.

- Vi stopper med glæde, og arbejdet har virkelig været en kæmpe fornøjelse. Men vi synes også, at festen trænger til nye, friske øjne, så den kan udvikle sig endnu mere positivt. Hvis der er brug for det, stiller vi os selvfølgelig gerne til rådighed med de erfaringer, vi har gjort os, slutter Rasmus, der, inden det kommer så vidt, knokler løs med den øvrige bestyrelse for at slutte af med et brag af en fest.