Byfesten i Kongerslev blev skudt i gang

KONGERSLEV: Årets byfest i Kongerslev blev skudt i gang forleden med et motionsløb for alle mellem 5 og 100 år og selvom regnen silede ned i et par timer inden løbet, var der deltagere, som tilmeldte sig på dagen. Det blev derfor alt i alt til godt 80 løbere, der prøvede kræfter med den 5,3 kilometer, så det var muligt at løbe helt op til en halvmarathon ved at tage den flotte rute - med udsigt til Kattegat på højeste punkt - fire gange. Da løbet blev skudt i gang, brød solen igennem, men som optakt til løbet blev deltagerne informeret om, at løbet ville blive stoppet i tilfælde af tordenvejr. Efter løbet var der fælles hygge med en let grillanretning med en øl til de voksne og en sodavand til børnene og der var både medaljer og diplomer til alle, som gennemførte løbet.

Torsdag var afhængigheden af vejret minimeret for her mødtes mange på den lokale kro for at få stegt flæsk ad libitum med kartofler og persillesovs til favørpris og der var i dagens anledning også live musik på kroen.

Første indslag fredag var en fem kilometer lang ”Ladywalk” med start fra Kongerslev Idrætscenter og ud i den flotte Seefeldtslund. Samtidigt startede en diskoteksfest for børn i cafeteriet i Kongerslev Idrætscenter og en time senere var der i festteltet ved samme center en buffet for de voksne. Dermed var årets byfest kommet godt i gang inden et meget stort og varieret program lørdag og søndag.