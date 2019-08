Butikken og motellet ved motorvejen

HAVERSLEV: Gavlhuset ved Haverslev er på mange måder et særligt sted. Ikke blot er beliggenheden lidt speciel i rundkørslen ved motorvejsafkørsel 33, og med tankstation, grillbar og velkendte burgerbarer som nærmeste naboer. Også indenfor er udvalget utraditionelt med alverdens anderledes ting til hobby og fritid, ligesom det hele bliver krydret med, at der også er tre motelværelser i tilknytning til butikken, hvilket der er en helt særlig forklaring på…

Historien om Gavlhuset starter tilbage i slutningen af 80’erne. Dengang arbejdede Erna Bach som beskæftigelsesvejleder, men hun havde en mangeårig drøm at handle med brugskunst og hobbyartikler. Manden Alex ejede den gamle kro i Haverslev, hvor der var god plads, så de indrettede et af lokalerne på kroen til butik med gaveting og hobbyartikler.

Krav om motelværelser

Butikken på kroen voksede, og pladsen blev hurtig for trang, så da motorvejen blev bygget i 1992, og snoede sig forbi Haverslev, valgte Erna og Alex at købe en grund på Industrivej i Haverslev – et stenkast fra motorvejen. Her ville de bygge en ny butik.

På grund af beliggenheden ved motorvejen, havde kommunen dog et stort ønske i forbindelse med byggeriet. De ville gerne, at butikken skulle have en eller anden form for ”tilbud til motorvejsfolket”, hvorfor der i forlængelse af butikken blev bygget tre små og hyggelige motelværelser.

Sådan har det været lige siden, hvilket egentligt har været smart nok. Ikke kun for rejsende, der vil have en god seng at sove, men såmænd også for Gavlhusets mange kunder. Således har butikken udviklet sig til et slaraffenland for hobbyister og kreative folk fra hele landet.

Her findes nemlig alt, hvad hjertet begærer af kort, papir, patchwork, stof, maling, lærred, miniature, brugskunst og andre spændende hobby- og fritidsartikler. Her er alt i materialer og dimser til alverdens kreative gøremål, blandt andet også til den perfekte borddækning med lys og servietter og udarbejdelse af personlige invitationer.

- Mange bliver overrasket over vores store udvalg, og hvor stor butikken egentligt er, når man kommer herind, fortæller Lene, datter af Erna og Alex. Hun driver i dag butikken sammen med sin mand, Steen, og en håndfuld trofaste medarbejdere, heriblandt også fortsat Erna.

Massevis af kurser og arrangementer

Gavlhuset har kunder fra stort set hele landet, som kommer for både at handle i butikken, men også for at deltage i butikkens mange forskellige kurser og arrangementer.

- Vi har mange forskellige kurser med håndplukkede undervisere, men vi har også en række gratis arrangementer, hvor folk bare mødes i vores café omkring deres hobby. Blandt andet har vi tirsdagscafé, hvor man selv kan tage materialer med, og lave lige hvad man har lyst til, om det er små eller store projekter. Desuden er der jo god mulighed for at hjælpe hinanden og bliver inspireret, og så spiller det sociale jo også en stor rolle, fortæller Lene, der kan mærke, at behovet for at have en hobby, man kan fordybe sig i, for mange bliver vigtigere og vigtigere.

- Mange har en stresset dagligdag, og her er det vigtigt, at man tager sig tid at fordybe sig. Her er forskellige kreative hobbys en god måde at koble af på, og her hjælper vi gerne med inspirationen, slutter Lene.