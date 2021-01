Butik Lynggården i Arden lukker

Det har aldrig været helt uden udfordringer at åbne og drive en tøjbutik i en mindre by.

Det var Berit Lartigue også godt klar over, da hun i sommers slog dørene op til dametøjsbutikken Lynggården i Arden.

Men når man i det første etablerings-år samtidig har skullet kæmpe med nedlukninger og andre uforudsigelige corona-udfordringer, har det været umuligt at få forretningen til at hænge sammen.

Derfor har Berit nu besluttet at lukke butikken ved udgangen af februar.

- Det er selvfølgelig både ærgerligt og vemodigt, for jeg har virkelig troet på idéen og er også taknemmelig for den opbakning, jeg har oplevet de seneste godt otte måneder.

- Men når man åbner en butik som denne i en by af Ardens størrelse, har man måske også brug for lidt medvind, og det har 2020 og starten på 2021 jo ikke ligefrem budt på. Tværtimod, konstaterer Berit Lartigue.

- Vi skulle i sin tid have åbnet tidligt på foråret, men det blev udsat til starten af juni, og her fik vi faktisk en ganske lovende start. Men efterårets tiltagende restriktioner, kulminerende med den seneste nedlukning, har simpelthen været for stejlt et bjerg at bestige, og jeg ser nu ikke anden udvej end af lukke. Det er jo begrænset, hvor længe man kan holde til at tage penge med sig på arbejde.

Afhængig af gældende restriktioner, fortsætter Lynggården salget resten af februar - enten i butikken, til afhentning i forudbestemte tidspunkter eller som udbringning. Desuden fortsætter salget via hjemmesiden www.lynggarden.dk.