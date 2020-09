Brugere i kø for at blive målt og vejet

Støvring Multihus kan nu i højere grad guide husets brugere på rette kurs i forhold til deres sundhed.

Muligheden er opstået, efter at huset - med støtte fra Jutlander Fonden Himmerland - har anskaffet sig en såkaldt ”kropskompositions-analysator”.

Med det nye apparatur kan der udføres kropsscanninger, og folk vil bl.a. kunne få målt fedtmasse, muskelmasse, BMI, knoglemasse og den generelle fysik.

Ved overrækkelsen af donationen mødte Paw Winther, afdelingsdirektør i Støvring, personligt op.

Dog slap han ikke med at overrække penge og diplom. Paw Winther kom selv op på analysatoren, fik en udskrift af analysen og fik endelig en god snak med husets fysioterapeut.

Hvad analysen af Paw Winthers krop viste, melder historien i øvrigt intet om.

Fast ligger det til gengæld, at Multihusets brugere allerede nu står i kø for at blive målt og vejet - endnu inden apparatet officielt er taget i brug.