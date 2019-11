Brødre kan snart fejre 30 års makkerskab i tøjbranchen

STØVRING: De sidste 10 år har butikken dog heddet Wagner, og de sidste 2,5 år har butikken haft hjemme i nye, flotte lokaler på Støvring Bytorv.

- Der har selvfølgelig været både op- og nedture i årenes løb. Særligt i starten blev vi flere gange slået tilbage af omfattende rambuktyverier, som kostede os en masse penge. Men samlet set har det været meget positivt, opsummerer Uffe Guldborg, der har butikken sammen med sin bror Henrik, hvilket heller ikke har været nogen udfordring, men udelukkende positivt.

- Det kan da godt være, at vi indimellem kommer til at snakke om arbejde og forretningen til en familie-komsammen, men vi har aldrig haft konflikter, og aldrig blandet vores arbejdsmæssige makkerskab med vores broderskab.

- Det er ikke fordi, at vi er enige om alt, men det skal vi heller ikke være. Faktisk supplerer vi hinanden rigtigt godt, fordi vi er meget forskellige på en række områder og har forskellige kompetencer. Det er absolut kun en fordel, fortæller Uffe.

Henriks idé

Det var Henrik, der i sin tid fik idéen til at starte en tøjbutik – en idé, der faldt sammen med, at Uffe kom hjem fra militæret.

- Da jeg kom hjem og hørte om Henriks planer, foreslog jeg, at vi kunne starte sammen, og det var han med på. Vi åbnede City tøj, der de første mange år lå i City Centret, hvor vi startede med en butik på lidt over 100 kvadratmeter. I dag har vi 350 kvadratmeter i vores nuværende lokaler på Støvring Bytorv, så vi er vokset betydeligt i årenes løb.

- Vi havde navnet City tøj indtil for 10 år siden, hvor vi blev til Wagner. Vi havde alligevel handlet en del hos kæden, og de havde længe været på frierfødder. Og vi har bestemt ikke fortrudt, at vi er blevet en del af Wagner. Vi er jo stadig en helt selvstændig butik, men har blot nogle store fordele, der kommer kunderne til gode, fortæller Uffe, der i disse nethandel-tider har mere fokus på den personlige service end nogensinde.

- Vi kender rigtig mange af vores kunder, deres størrelser og stil. Det giver os mulighed for at give en god service og den rigtige rådgivning, og det vil mange gerne have, og det kan de ikke få i en webshop.

- Og vil du endelig sidde derhjemme ved Pc’en og kigge på tøjudvalget og priserne, så har Wagner også en omfattende webshop, men den kan du passende tilsætte den personlige service ved at komme ned til os og prøve størrelser og se tøjet. Skulle der være varer, vi ikke har i butikken, så skaffer vi det selvfølgelig bare hjem.

Fantastisk udvikling i Støvring

- Hos os kan kunderne kombinere det bedste ved nethandel med den personlige service og rådgivning, fortæller Uffe, der er med i bestyrelsen i Støvring Handel & Erhverv, og som glæder sig over udviklingen i byen.

- Det er helt fantastisk, at se hvordan Støvring vokser og udvikler sig positivt. Som forretningsdrivende er det også tydeligt at mærke, at det er købestærke familier, der kommer til byen, lyder det afslutningsvist fra Uffe, der sammen med broderen Henrik og eleven Niclas står klar til både julehandelen og til fredagens Black Friday, der traditionelt er en af de største handelsdage hele året.

Samtidig er nedtællingen til næste års 30-års jubilæum godt i gang…