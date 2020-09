Brødre fejrer 30-års jubilæum i spidsen for tøjbutik i Støvring

Henrik og Uffe Guldborg er brødre. Og de sidste 30 år af deres liv har de også været forretningspartnere. Sammen har de nemlig herretøjsbutikken Wagner på Støvring Bytorv, hvor de lige nu fejrer jubilæet – også selvom det på grund af corona er i en lidt mere afdæmpet udgave end oprindeligt planlagt.

- Vi har vand og vin på køl, kaffe på kanden og chokolade i skålen og hængt lidt flag op i butikken, men ellers er det ikke den store festivitas, vi kan indbyde til på grund af forholdsreglerne omkring corona.

- Men vigtigst for kunderne er nok også, at vi lige nu kører med 30 procents jubilæumsrabat på alt i butikken. Et tilbud, vi også har spredt udover halvanden uge, så man trygt kan komme ind i til os uden at der er alt for mange mennesker i butikken, fortæller Uffe Guldborg, der for 30 år siden hoppede med på bror-Henriks idé om at åbne en tøjbutik i Støvring.

- Jeg var lige kommet hjem fra militærtjeneste, da Henriks fortalte, at han havde planer om at åbne en tøjbutik i Støvring. Jeg foreslog, at vi kunne starte sammen, og det var han med på. Vi åbnede City tøj, der de første mange år lå i City Centret, hvor vi startede med en butik på lidt over 100 kvadratmeter. I dag har vi 350 kvadratmeter i vores nuværende lokaler på Støvring Bytorv, så vi er vokset betydeligt i årenes løb.

- Vi havde navnet City tøj indtil for 11 år siden, hvor vi blev til Wagner. Vi havde alligevel handlet en del hos kæden, og de havde længe været på frierfødder. Og vi har bestemt ikke fortrudt, at vi er blevet en del af Wagner. Vi er jo stadig en helt selvstændig butik, men har blot nogle store fordele, der kommer kunderne til gode, fortæller Uffe Guldborg.

Forskellighed er en styrke

At Uffe og Henrik er brødre, og har gået op og ned ad hinanden i butikken i nu 30 år, ser ingen af dem som en ulempe. Tværtimod har de kæmpe respekt for hinanden og deres forskellighed, som kun er fordel for butikken.

- Henrik er den stille, rolige og velovervejede typer, mens jeg er mere spontan og hurtig på aftrækkeren. Vi ved begge, at det er en styrke, at vi er så forskellige, og det betyder, at vi er gode til at trække hinanden i hver sin retning og mødes på midten. Hvis vi havde været ens, ville det ikke være godt. Som en sælger engang sagde til os: Uffe holder Henrik oppe, mens Henrik holder Uffe nede. En perfekt kombination, fortæller Uffe Guldborg, der kan se tilbage på et noget udfordrende 2020. Faktisk det mest udfordrende i de 30 år, duoen har drevet butikken.

Udfordrende forår

- I marts, april og maj, som traditionelt er nogle kæmpe måneder i butikken, var vores omsætning mere end halveret i forhold til normalen. Foråret var klart det mærkeligste og mest udfordrende i alle de år, vi har drevet butikken. Også langt værre end under finanskrisen. Men nu har det igen fundet et fornuftigt leje, og vi er glade for at være kommet godt og sikkert igennem. Det er jo ikke en selvfølge, lyder det fra Uffe Guldborg, der sammen med Henrik nyder at have butik i Støvring. Duoen har således aldrig overvejet at åbne butikker andre steder.

- Drømmen om at udvide med flere butikker har aldrig eksisteret. Butikken i Støvring er vores hjertebarn, og sammen med en elev har vi altid kun været os to i butikken. Havde vi haft flere butikker ville vi flytte vores fokus, og det har vi aldrig ønsket. Vi kender vore kunders stil og størrelse, og det giver os mulighed for at yde den bedste rådgivning og en god service, slutter Uffe Guldborg.

Noget du som kunde garanteret kan få bekræftet ved at kigge forbi til jubilæumssalg i butikken i disse dage…

Stort tillykke herfra!