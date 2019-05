Bridgeklub præget af stabilitet

TERNDRUP: Terndrup Bridgeklub er en stabil klub, der har spillet med ni borde i hele sæsonen.

Det kunne den nye formand, Knud Erik Christensen, konstatere, da han forleden aflagde sin første beretning som formand for bridgespillerne i Terndrup.

Et bump på vejen har været overgangen til et nyt point- og handicapberegningssystem, udviklet af Danmarks Bridgeforbund. Det nye BC3-system har ikke ubetinget fungeret perfekt fra starten, og det har kostet klubbens web-masteren nogle ufrivillige nattearbejdstimer, fremgik det af generalforsamlingen i bridgeklubben.

Efter formandens beretning fremlagde, kasserer Peter Mikkelsen regnskabet, der udviste et lille underskud, men af en størrelse, som man regner med at få dækket ind næste år.

Der skulle vælges kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Peter Mikkelsen blev genvalgt som kasserer og Hans Bjørn blev genvalgt til bestyrelsen. Desuden blev Leif Folkersen nyvalgt. Derudover består bestyrelsen af formand Knud Erik Christensen, Kongerslev samt Svend Pedersen, Kongerslev

På en almindelig bridgeaften, må der helst ikke tales for højt og for meget, men efter generalforsamlingen blev flere måneder indestængt lyst til at snakke og synge sluppet løs under spisningen.

Generalforsamlingen sluttede med kortspil, hvor man havde trukket en ny makker for en aften.

Der blev spillet en Mitchel-turnering, hvor nord/syd blev vundet af Bente Hilmar og Leif Folkersen, mens Else Kristensen og Peter Mikkelsen vandt øst/vest.