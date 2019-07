Borgmester med venner på scenen i Øster Hurup

ØSTER HURUP: Fire midaldrende herrer - heriblandt borgmester Mogens Jespersen - satte fredag aften punktum for juli måneds sommerkoncerter på bytorvet i Øster Hurup, og som ved de tidligere fredagskoncerter var der flere hundrede mennesker på den nyanlagt torveplads.

Koncerten med ”The Recycle Band, der ud over Mogens Jespersen består af Finn Kannegaard, Søren Klang Kristiansen og Bill Dale leverede musik og sang fra 60erne og frem til årtusindskiftet, melodier og tekst som det voksne publikum kunne nynne og synge med på.

Medlemmerne i ”The Recycle Band” er erfarne herrer ud i den ældre pop og rockmusik. De har tidligere spillet med i orkestre som Vindset, Les Manes og Bongoes, og adskillige af aftenens tilhørere kunne huske ”drengene” fra tiden med stor hårpragt, hvor de gav den gas på lokale spillesteder.

Vejret var igen lunt, og det betød også stor travlhed i udskænkningsvognen, som Event Øster Hurup, der står for koncerterne, havde stillet op på pladsen. Her var der konstant kø, og de mange bord-bænkesæt, der er opstillet på pladsen, var hurtig fyldte på trods af, der samtidig blev lokket med en anden koncert blot et par kilometer mod syd i Fruerlundparken, hvor US Car Camp arrangerede koncert med ”Mr. Dean & The Rebels”.

Koncerten i bymidten sluttede ved 20.30-tiden, så adskillige kunne nå at overvære en del af de musikalske udfoldelser i parken, hvor ”Wild Wax Combo” efterfølgende spillede op i ølteltet, og der blev først skruet ned for lyden ved et-tiden natten til lørdag.