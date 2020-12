Borgerpanel skal give råd om sundhed

Man behøver ikke være ekspert for at have en mening om sundhed.

Det er tilsyneladende også holdningen i Mariagerfjord Kommune, og på den baggrund nedsætter kommunen nu et særligt borgerpanel, som skal hjælpe lokalpolitikerne og kommunens fagfolk med at skabe de bedst mulige rammer for et godt og sundt liv i fjordkommunen.

- Jeg forventer, at borgerpanelet vil løfte kvaliteten af vores tilbud. Jeg tror nemlig fuldt og fast på, at vi finder de bedste løsninger, når vi udvikler vores tilbud sammen med vores borgere, forklarer formanden for kommunens sundheds- og omsorgsudvalg, Jan Andersen (V).

Alle borgere, der har lyst at bidrage med synspunkter og ideer, er velkomne til at deltage i det nye borgerpanel.

Her skal man som paneldeltager forvente at bruge to til tre aftener sammen med andre, der også interesserer sig for sundhed - og ønsker at give deres besyv med.

Interesserede borgere kan tilmelde sig borgerpanelet på kommunens hjemmeside, og sundheds- og ældrechef i Mariagerfjord Kommune, Michael Tidemand håber, at rigtig mange har lyst til at være med.

- Jeg håber, at alle aldersgrupper bliver repræsenteret, så vi får nogle gode og udbytterige aftener.

- Vi kvitterer med blødt brød, kaffe på kanden og ører, der lytter interesseret til borgernes ideer. Og vi bringer også vores egne ideer i spil, så borgerne kan give med- og modspil, siger han.

De første borgere har allerede meldt sig.

- Så der heldigvis interesse for at hjælpe os med at skabe nogle nye sundhedstilbud, der understøtter et sundt og godt liv for alle borgere Mariagerfjord Kommune, noterer sundheds- og ældrechefen.

I kommunens nye sundhedspolitik er der sætter særligt fokus på at fremme mental sundhed og sund livsstil samt at forebygge diabetes, KOL, hjertekarsygdomme og andre kroniske lidelser.

Områder, hvor udvalgsformand Jan Andersen er overbevist om, at det batter noget at bringe borgernes ideer i spil.

- Vores dygtige fagfolk brænder for folkesundheden, og de lykkes med opgaven, når borgere får et bedre og sundere liv.

- Men netop derfor skal vores indsats være i øjenhøjde med helt almindelige mennesker og tage højde for deres ønsker og behov, pointerer Jan Andersen.