Borgermøde om sundheden i Mariagerfjord

MARIAGERFJORD: Hvordan gør vi det pærelet at vælge en sund livsstil? Hvordan forebygger vi de store folkesygdomme og hvordan tager vi hånd om vore svage borgeres sundhed?

Det er blot et par af de gode spørgsmål, som politikerne i Mariagerfjord Kommune vil have borgernes hjælp til at svare på.

Derfor inviterer de nu til borgermøde om kommunens nye sundhedspolitik.

Borgermødet finder sted 4. september i Hobro Idrætscenter, og mødet kommer til at veksle mellem korte oplæg og workshops med fokus på dialog mellem borgere og politikere.

Jan Andersen, formand for sundheds- og omsorgsudvalget i Mariagerfjord, satser på, at mange vil møde op og give deres besyv med:

- Vi skaber de bedste rammer for det sunde og gode liv, når vi lytter til borgernes ideer og involverer dem, når vi fører dem ud i livet, fremhæver han.

Borgermødet byder undervejs på et foredrag af professor Jakob Kjellberg, som er en af landets førende eksperter indenfor sundhedsøkonomi.

Han vil give mødedeltagerne et overblik over de aktuelle udfordringer indenfor sundhedsvæsenet og bud på, hvordan vi kan skabe mest mulig sundhed og livskvalitet med de ressourcer, vi nu engang har.

Alle er velkomne til borgermødet.

- Det er ikke nødvendigt at have særlig viden eller bestemte forudsætninger for at være med. Det vigtigste er, at du har lyst til at dele dine ideer og synspunkter med os, forklarer fagchef Tue von Påhlman.

Kommunen håber i forbindelse med borgermødet at få kontakt til nogle borgere, som har lyst til at medvirke i et såkaldt borgerpanel, der løbende skal trykprøve udkast til strategier på sundhedsområdet.

Af hensyn til forplejningen bedes interesserede tilmelde sig borgermødet senest 26. august via en mail til udviklingskonsulent Stinna Andreassen på mailadressen stian@mariagerfjord.dk