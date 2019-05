Borgerforening søger frivillige hjertehjælpere

TERNDRUP: Terndrup Borgerforening vil nu etablere en såkaldt sms-hjertestops- ordning.

Det fortæller formand Ivan Johansen, som håber, at 20-25 personer vil melde sig til at hjælpe.

Det er Region Nordjylland, der har oprettet en frivillig sms-hjertestops-ordning.

Når alarmcentralen modtager en melding om hjertestop, aktiveres gruppen i det område, personen med hjertestop befinder sig i, med en sms om adressen.

Ordningen er udtænkt til de områder, hvor responstiden for ambulancen er lang.

- Og det er den i Terndrup, hvis ambulancen ikke er hjemme på stationen. Vi prøvede først at lave et såkaldt akutkorps, men det er vi åbenbart ikke berettiget til, fordi vi har en Falck-station. Men den har jo kun en bil, så der kan jo gå lang tid, hvis den allerede er ude at køre, siger Ivan Johansen.

Man skal ikke have gyldigt førstehjælpskursus for at kunne være med i ordningen, men de, der melder sig, bliver undervist i livreddende førstehjælp.

- Vi synes, folk skal være klædt på og føle sig klar til at agere i en uvant situation, siger Ivan Johansen.

Interesserede kan tilmelde sig hos Terndrup Borgerforening på mailen borgerforeningen@terndrupby.dk

Terndrup by har en række hjertestartere placeret udendørs, så der er adgang døgnet rundt.

Man kan finde adresserne på hjertestarter.dk