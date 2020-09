Boligejer fra Arden vandt gavekort på 10.000 kr.

Brian Mulvad fra Arden har vundet et gavekort på 10.000 kr. til det lokale byggemarked.

Han har nemlig deltaget i en landsdækkende konkurrence i forbindelse med en salgskampagne hos ejendomsmæglerkæden EDC, og det var således den lokale ejendomsmægler Carsten Bech, der kunne ringe og overbringe den gode nyhed.

Carsten Bech var naturligvis begejstret over, at det netop var i hans område, at den heldige vinder blev fundet.

- Vi har haft rigtig mange konkurrencedeltagere, som udover interesse for at vinde præmien, også har vist stor interesse for de mange ydelser, som EDC stiller til rådighed på nettet og til mobilen for både boligkøbere og boligsælgere.

- Og med det som udgangspunkt, gør det mig naturligvis ekstra glad, når vi kan runde kampagnen af med at overrække en så flot præmie til en borger fra Arden, lyder det fra indehaver Carsten Bech, der desuden tilføjer, at det er tredje gang, at en lokal kunde hos dem har vundet en landsdækkende kampagne udskrevet af EDC.