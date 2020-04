Boldrup Museum på daglig live-tv med gode historier

BOLDRUP: Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.

Så når Nordjyllands Historiske Museum ligesom alle andre kulturinstitutioner har lukket for publikum og sendt de ansatte hjem, så er der rig mulighed for at få afprøvet andre måder at formidle museets mange spændende historier på.

I første omgang er det Boldrup Museum, der har kastet sig over en lidt anderledes måde at nå ud til publikum på.

Gode historier fortælles

Museets formidler, naturvejleder Gert Rubæk, har således forsynet sig med genstande, redskaber og nogle af de gode historier fra museets gemmer og slæbt det hele med ud i skoven.

Her laver han hver dag små videoer, hvor han viser og fortæller om et nyt emne hver dag.

- Det er ikke stor videnskab eller en banebrydende nyhed, det her.

- Det er bare så oplagt at få det afprøvet i den her situation, hvor der både er tid og publikum til det, anfører Gert Rubæk.

En spændende mulighed

- Og jeg må sige, det er faktisk utroligt spændende som formidler at få denne mulighed for at gøre nye erfaringer.

- Jeg kan fint arbejde hjemmefra - der er masser af arbejde med research, tekster til hjemmeside og andet, der skal laves.

- Så jeg har en næsten normal arbejdsdag, da det alligevel er en stille periode i skoletjenesten, fortæller en trods omstændighederne glad naturvejleder, der tilføjer:

- Men når man brænder for at få lov til at formidle til børn og voksne, ja, så bliver det noget kedeligt at sidde foran pc’en dagen lang.

- Så indgår produktionen af de her små videoer som et kærkomment afbræk, uddyber Gert Rubæk.

På lavpraktisk facon

Selve filmarbejdet foregår på en helt lavpraktisk facon med et hjemmelavet beslag på et fotostativ og en iphone.

Naturvejlederen arbejder således både foran og bag kameralinsen.

Der bliver derfor løbet frem og tilbage mellem kamera og museumsgenstande, og bagefter bliver det hele klippet sammen på telefonen og sendt til museets Facebook-side.

- Jeg laver det her i skoven ved vores sommerhus.

- Og jeg håber ikke, vores nabo tror jeg er blevet vanvittig, når jeg sidder på en træstub og snakker højt ud i luften med mig selv.

- Jeg skal så også ind i mellem passe mit lille barnebarn, så han må finde sig i at blive involveret i farfars tosserier.

Ny film hver dag

- Men jeg tror nu, han hygger sig ligeså meget som mig, ræsonnerer Gert Rubæk.

Hans målsætning er foreløbig at lave en ny film hver dag i hele perioden, hvor Danmark er ’lukket ned’.

- Så må vi se, hvor længe det bliver.

Det kan godt være det viser sig at være en noget ambitiøs målsætning.

- Men indtil videre skorter det i hvert fald ikke på hverken materiale eller idéer.

Faktisk laver jeg også selv nogle ”afsnit”, der tager udgangspunkt i det, der formidles på Cirkusmuseet i Rold, pointerer han.