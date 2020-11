Boghygge omkring ”lejrbålet”

Om det er TV’ets, Ipad’ens eller mobiltelefonens skyld kan vi kun gisne om, men børn er i hvert fald knapt så læselystne, som de var engang.

Derfor har biblioteker landet over - med økonomisk støtte fra Kulturministeriet - igangsat en række initiativer, der skal genvække læselysten hos børn.

Det gælder også Rebild Bibliotekerne, der har iværksat en række forskellige læseinitiativer for børn, både hjemme på biblioteket og ude på kommunens skoler, hvor Ravnkilde skoles SFO i første omgang er blevet en del af projektet.

Frem til sommeren 2021 vil SFO’en én gang om måneden få besøg af repræsentanter fra Rebild Bibliotekerne, der vil lave forskellige læseaktiviteter med børnene.

Seneste biblioteksbesøg i Ravnkilde var således mandag, hvor bibliotekarerne Jeanette Thisted Villadsen og Mette Nielsen kiggede forbi SFO’ens forventningsfulde børn for at ”tænde op” i et indendørs (elektrisk) lejrbål, der slog den helt rette lejrbål-stemning an, hvorefter den stod på hygge med højtlæsning, egne bålhistorier, saftevand, børnenes input til de voksne om bøger, samt ikke mindst tid til at fordybe sig i bøgerne.

- Børns læselyst er faldende, men når vi sætter fokus på, hvor hyggeligt og spændende det rent faktisk er, så vil børnene meget gerne både læse og få læst højt, fortæller Jeanette Thisted Villadsen.

- I dag har vi haft hygge og højtlæsning omkring lejrbålet, mens vi de andre gange har lavet noget helt andet med bøger og læsning i fokus.

- Vi har blandt andet lavet et særligt læsetræ, som viser, hvor meget der faktisk bliver læst blandt børnene. Der skal nemlig sættes blade på et træ, som illustrerer læseindsatsen – og træet bliver flottere og flottere, jo mere der bliver læst.

- Samtidig får vi også rigtig god respons fra børnene, når vi kommer på besøg. Sidste gang vi var her, spurgte vi børnene, hvilke genrer og typer af bøger, de gerne vil læse, og ud fra deres tilbagemeldinger har vi så taget en række bøger med, som de skulle vurdere om måske kunne være spændende for dem. Det er brugbar viden for os, når vi skal indkøbe nye børnebøger, fortæller Jeanette.

Andre tiltag

Udover aktiviteterne på Ravnkilde Skole har Rebild Bibliotekerne også iværksat en række andre tiltag, blandt andet en læseklub for de 9- til 12-årige hjemme på biblioteket, ligesom der har været fokus på at indrette særligt hyggelige læseområder. Endelig er der også en række tilbud til alle kommunens skoler – blandt andet mulighed for at afholde ”booktalks” for at give inspiration til læsning.

- Formålet med indsatsen er generelt set at øge børnenes lyst til at læse. Vi ser desværre, at mange børn ikke vælger læsning af sig selv som fritidsaktivitet, og det kommer desværre til at gå ud over både læseniveau, læsehastighed og forståelsen af teksterne.

- Samtidig ved vi, at læsning er vigtig for at forstå omverdenen, og for at kunne sætte sig ind i andre menneskers situation – alt sammen, mens man sidder med en bog i hånden eller i ørerne. Derfor vil vi gøre en ekstra indsats for at bringe lysten til læsning tilbage hos børnene, slutter Jeanette Thisted Villadsen.