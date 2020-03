Bogby 9520 trives på ny adresse

SKØRPING: Kan det nu også fungere med et delt formandsskab?

Ja, lyder svaret fra Bogby 9520 i Skørping, efter at et triumvirat bestående af Bjarne Troelsen, Elsebeth Nørlem og Birgit Møller Sørensen nu igennem et år har delt formandsskabet imellem sig.

Den noget utraditionelle struktur blev strikket sammen, da den hidtidige formand, Henrik Bugge Mortensen, på sidste års generalforsamling bekendtgjorde, at han trak sig fra formandsposten for i stedet at hellige sig opgaven med at holde liv i bladet Kulturen.

Liv i Kulturen

- Og det er vist alt i alt gået meget godt, idet vi heldigvis stadig nyder godt af alle Henriks gode ideer og indspark til forskellige ting, konstaterede Birgit Møller Sørensen i sin beretning på dette års generalforsamling.

Årets altoverskyggende begivenhed i Bogby 9520 har været flytningen til nye lokaler i Jyllandsgade 5C og 5. B.

Flytningen til ”byens bedste hjørne” har umiddelbart bevirket, at der er kommet mange flere kunder i butikkerne.

Alligevel overskud

Trods mange ekstra udgifter i forbindelse med flytningen lykkedes det alligevel Bogby 9520 at komme ud af regnskabsåret med overskud på kontoen.

Ikke mindst takket være de flere end 200 medlemmer, der troligt betaler kontingent til Bogby-foreningen.

To medlemmer, Jette Dige Rokos og Ilone Dolmer, blev på årets generalforsamling nyvalgt til bestyrelsen.

Den består herefter af Henrik Bugge Mortensen, Elsebeth Nørlem, Bjarne Troelsen, Birgit Møller Sørensen, Sven Erik Østergaard, Jette Dige Rokos og Ilone Dolmer.

Den nye bestyrelse holder konstituerende møde 17. marts.