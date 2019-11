Bog om Lindenborg Å præsenteret

REBILD: Forfatterne Helge Qvistorff og Helge Søgaard præsenterede i fredags deres nye bog; ”Den Store Bog om Lindenborg Å” for næsten 100 indbudte gæster ved en reception på Rebildcentret.

I løbet af eftermiddagen faldt der mange anerkendende og rosende ord til bogen. Især vakte bogens fotos og illustrationer stor opmærksomhed, da det er vanskeligt at tage gode fotos af en å, der løber gennem landskabet. Derfor havde forfatterne allieret sig med fotografen Kurt Nørmark, Skørping. Hans drone har svævet mange steder henover åens mere en 40 kilometer lange løb, og det er der kommet en perlerække af smukke fotos ud af. Fotos, der virkelig perspektiverer det smukke og afvekslende landskab. Herudover har også Marthin Nygaard, formanden for Rold Skovs Venner, leveret en række fotos.

Niels Moes, der er manden bag Rebildcentret og utallige andre initiativer i Rold Skov-området, var glad for at lægge faciliteter til bogpræsentationen.

- Bogen repræsenterer alt det, som jeg lægger vægt på, når det gælder formidling af natur og kulturhistorie. Det er så vigtigt for vores egn og for kommende generationer, at netop kulturhistorien og glæden ved naturen fastholdes og videregives gennem udgivelsen af sådan en bog. Lindenborg Å har betydet så meget for mennesker og deres livsbetingelser, fastslog Niels Moes.

Det grafiske layout har været lagt i hænderne på Karen Kimmer Lemvig, der virkelig har fået det allerbedste ud af det samlede materiale, således at bogen fremstår med et smukt helhedsindtryk.

- Karen og jeg har sammen tilbragt rigtigt mange timer foran computeren, for netop at få fotos, illustrationer og tekster til at gå op i en højere enhed, fremhæver Helge Søgaard, der også har arbejdet tæt sammen med korrekturlæser Rigmor Schou.

Begge forfattere var enige om, at det har været en utrolig spændende rejse at skrive bogen. Det gælder selvfølgelig udfordringen ved at dykke ned i et emne, som både kræver en dybtgående research, men også en skarp afgrænsning. Men også samspillet mellem to forfattere og det, at få skabt en helhed og sammenhæng i teksterne, har været en rejse. En meget positiv rejse fastslår både Helge Qvistorff og Helge Søgaard.

I sin tale på dagen nævnte Helge Qvistorff, der har over 50 bogudgivelser bag sig, at dette var hans sidste bog. Nu vil han nemlig til at være rigtig pensionist. Helge Søgaard havde dog, i sin tale og med et smil på læben, den opfattelse, at der var ideer på lager til endnu et par fælles udgivelser. Med det vellykkede resultat med Den Store Bog og Lindenborg Å, kan man kun håbe på mere fra begges hånd.