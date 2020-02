Børneyoga i Arden mandag 17.februar

ARDEN: Som et nyt tiltag vil der fra 17. februar blive tilbudt børneyoga hver mandag for børn i alderen 6-9 år i Universets lokaler på Jernbanegade i Arden.

Instruktør er Sabrina Bendtzen, psykomotorisk terapeut og indehaver af Yogauniverset.

- Børneyoga skal først og fremmest være sjovt.

Til børneyoga springer vi omkring som magiske frøer og griner højt, stiller store og små spørgsmål, og laver pizzamassage, mens vi er musestille.

Der er hjerterum og plads til det hele, forklarer hun.

På et mere overordnet plan er der ifølge Sabrina Bendtzen rigtig mange fordele for børn ved at lave yoga - ikke bare fysiske og motoriske, men også kognitive, sociale og emotionelle.

- Aktiviteterne styrker blandt andet kropskendskab og kropsforståelse, og støtter op om barnets naturlige evne til at tage en pause og mærke ro, fremhæver hun.

Der vil i øvrigt løbende blive annonceret nye tiltag i Yogauniverset, heriblandt tweenyoga for de 10-13-årige, sommeryoga og mor-datter yoga.