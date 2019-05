Børnene har fået ny legeplads

TERNDRUP: Så er legepladsen i Tinghaven i Terndrup klar til brug.

Forleden blev der holdt indvielse i fuld sol og med musik, som de lokale spillemænd sørgede for.

Børn og voksne kunne også nyde lækker kage, frugt samt saft og kaffe, som var sponseret af lokale forretninger.

Efter at apoteker Lars Walmar, som ejer det gamle tinghus og haven, havde klippet snoren, blev legepladsen straks taget i brug af de trippende børn.

Nu går arbejdsgruppen i arbejdstøjet igen for at søge midler til næste etape, som er at få lavet en bålplads i Tinghaven samt at få sat borde og bænke op.

Ulla Johansen fra arbejdsgruppen håber også, at det lykkes at finde nogle frivillige, der har tid og lyst til at renovere det gamle udhus, som man gerne vil omskabe til madpakkehus.

- Vi har skaffet pengene til nye vinduer, som også er bestilt, og der kommer en tømrer og sætter dem i. Men det indvendige trænger også til en ordentlig tur, og måske kan vi finde nogen, der vil påtage sig det frivilligt, siger hun.