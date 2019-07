Børnehave flytter ind på skolen i Ravnkilde

RAVNKILDE: Børnehaven Kløvermarken skal flytte ind på Ravnkilde Skole.

Det har byrådet nu besluttet, efter at den lokale bestyrelse og ledelse selv har peget på netop den løsning for at holde skolens elevtal oppe.

Siden byrådet ændrede skolestrukturen i 2016 og lod alle skoler overleve, har børne- og familieudvalget holdt nøje øje med elevtalsudviklingen på de to små skoler i Blenstrup og Ravnkilde.

I Blenstrup er det steget fra 66 i 2016 til 78 her i 2019, men i Ravnkilde er det faldet fra 67 til 45.

Det vil koste 2,1 mio. kroner at indrette skolen til børnehavebørnene.

- Der er stor konsensus om det her. Vi tror, de små børn får en mere naturlig tilknytning til skolen på det her. Og ja, det koster nogle penge, men derfra skal man trække salget af børnehavens grund, sagde Jesper Greth (V), medlem af børne- og familieudvalget.

- Jeg håber, det bliver godt, når man vil bruge over to millioner på at flytte de 100 meter. Og så bliver det nogle helt andre udearealer, man får i fremtiden, lød det fra Morten Lem (S).

Tommy Degn (DF) var ikke så betænkelig:

- Det hele er gået stille og roligt. Det giver god mening at samle de børn, og indskrivningsprocenten er stigende nu.