Børn lærte børn om skolelivet

ROSTRUP: Som forberedelse til skoletilværelsen har de ældste børn i Børnehuset i Rostrup netop haft besøg af deres tidligere kammerater, som kom i skole sidste år.

Det opleves hvert år, at de nuværende 0-klasse børn er så dygtige til at formidle, hvordan det et at gå i skole, at det dulmer uroen i maven hos næste generation af skolebørn.

Udover en masse snak om skolelivet blev der også tid til hygge og leg, og som afslutning på nogle skønne timer kom også forældrene forbi og kunne udveksle erfaringer med hinanden omkring skolestarten og livet som kommende forældre til et skolebarn.

Børnehuset i Rostrup har også netop afviklet sin årlige arbejdsdag, hvor personale, forældre og børn tog arbejdshandskerne på.

Der blev bl. a. lavet nyt hegn til vuggestuelegepladsen, olieret trælegeredskaber, ordnet bede, repareret køretøjer, klippet hæk og opsat stolper til overdækning ved sandkassen.

Som afslutning på dagen var Børnehuset vært ved aftensmad til alle.

Maden kom fra Oue køkkenet, som også i det daglige leverer mad til vuggestuebørnene i Børnehuset.