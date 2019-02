Børn kan prøve at fare - lidt - vild i Rold Skov

ROLD: Nu kan børnene prøve at fare vild i Rold Skov - i hvert fald lidt.

Det er de to lokale guidekolleger Morten Brynildsen og Mette Ósland Pedersen, som på vegne af Arden Skovlaug inviterer på en familietur i skumringen onsdag 20. februar kl. 16-18 fra Stabelpladsen på Skovvej i Arden.

- Vi vil gerne gøre skoven mindre farlig og genforene folk med naturen. Derfor vil vi tage børnefamilierne med på en tur ud uden for stierne og lade børnene gå forrest, så de kan prøve at fare en lille smule vild - altså fra børnenes perspektiv. Man kan også kalde det at fare vild under kontrollerede former. Vi skal lære dem at være trygge i det. Men i øvrigt er børnene mere fordomsfrie end de voksne, siger Morten Brynildsen.

Der er også grænser for, hvor galt det kan gå.

- Turen er beregnet for børneben, så det bliver svært for Mette og mig at fare vild på den forholdsvis korte strækning, siger Morten Brynildsen, som også fortæller, at de to guider supplerer hinanden godt:

- Mette er eminent til kryb og kravl, jeg er god til historier om træer og fugle og de store linjer.

Man skal ikke melde sig til på forhånd, bare troppe op - eventuelt med en lygte, drikkevarer og service.

Efter halvanden times vandring uden mål og med bliver der tændt bål, så man kan få en ristet pølse med brød.

Turen onsdag er blot den første af i alt fire med titlen ”Far vild i skoven med Morten og Mette”.

Onsdag 24. april kl. 17-19 er der arrangeret en forårstur, onsdag 11. september kl. 17-19 en sensommertur og onsdag 13. november kl. 16-18 en efterårstur, alle gange med Stabelpladsen i Arden som mødested.