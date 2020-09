Bo shoppede for godt 6000 kroner på to minutter

Bo Rasmussen fra Arden er en heldig mand. Han havde nemlig vundet en landsdækkende konkurrence, hvor han fik to minutter til at fylde en indkøbsvogn hos sin lokale ”Min Købmand”.

Valget faldt selvfølgelig på ”Min Købmand” i Arden, hvor Bo onsdag formiddag stod klar til start bevæbnet med en plan og en indkøbsvogn. To minutter senere, klokken 10.02, var vognen fyldt med varer for i alt 6.141,80 kroner.

- Jeg havde på forhånd kigget butikken godt igennem og lagt en rute. Jeg måtte maksimalt tage tre af hver vare, dog undtaget cigaretter og spiritus, som man ikke måtte tage.

- Jeg fik rigtig mange gode ting, blandt andet chokolade, kaffe og nogle af de rigtig gode vine i butikken. Men hold op hvor går to minutter hurtigt, og jeg havde måske håbet at nå lidt mere. Jeg havde også udset mig noget kød, men det nåede jeg stort set ikke, lød det efterfølgende fra Bo Rasmussen, der dog var ganske tilfreds med forløbet og de varer, der var havnet i indkøbsvognen.

Der er 164 ”Min Købmand”-butikker på landsplan, og der skulle samlet set findes 10 vindere i den landsdækkende konkurrence.

Her var Bo Rasmussen fra Arden den eneste vinder fra Nordjylland – og det udnyttede han altså til at shoppe amok for godt 6.000 kroner.