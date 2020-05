Blomstrende smukt i Støvring og Sørup

STØVRING/SØRUP: Flotte sommerblomster pryder bybilledet i både Støvring og Sørup.

Her strutter blomsterkummerne både farverige og velblomstrende i de to byer.

Varme og flotte farver præger nemlig også i år bybilledet, når du bevæger dig igennem Støvring og Sørup.

De 10 blomsterkummer er netop blevet omplantet med de smukkeste sommerblomster og står nu igen velblomstrende til glæde for beboerne i begge byer.

Borgerne hjælper til

For at sikre, at herlighederne vil holde i længere tid og gerne stå flotte sommeren over, har borgere fra begge byer meldt sig til at nusse lidt om blomsterne.

Give blomsterne den ekstra opmærksomhed, der skal til, for at blomsterne i kombination med jævnlig vanding fastholder deres flotte og farverige lang tid endnu.

Bag initiativet står Støvring-Sørup Lokalråd, som i sin tid donerede blomsterkummerne med støtte fra Flemming Christensens Fond.

Her kan du se blomsterne

Gartneriet Solhøj har stået for omplantningen.

- Vi vil gerne takke alle de borgere, som har meldt sig til at holde øje med blomsterne og holde blomsterkummerne flotte, kvitterer Pia Bøgelund Ravnholt fra Støvring-Sørup Lokalråd.

I Støvring står otte blomsterkummer ned igennem Jernbanegade.

I Sørup møder du to blomsterkummer henholdsvis på hjørnet ved Nibevej og Ingerdalsvej samt for enden af Bymarken.