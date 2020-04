Blomsterstriber god føde til de vilde bier

HIMMERLAND: Blomsterstriber er god føde til de vilde bier.

Derfor hjælper Agri Nord igen i år landmænd med at så blomsterstriber, der skal sikre mad til de vilde bier.

I fjor satte Agri Nord selv gang i en kampagne for at sikre mad og levesteder til de vilde bier.

Den kampagne fortsætter altså i år, hvor blomsterstriber og rod med halmballer og grenbunker skal give de vilde bier bedre vilkår.

Flere end 50 landmænd såede sidste år blomsterstriber på 26 kilometer.

Det håber formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen, at landmændene vil fortsætte med igen i år.

Striber giver gode levevilkår

- Det er vigtigt, at vi alle sammen er med til at give de vilde bier og insekter en god sommer, så vi kan få et rigere dyreliv.

- Det har stor betydning for vores landbrug, siger formanden.

Udover at være fødekilde til de vilde bier bidrager blomsterstriberne til at skabe variation i landskabet.

- Striberne giver gode levevilkår for bier og insekter, der er med til at sikre bestøvning af afgrøder på landmandens marker.

- Men ved siden af det, så forskønner det jo også vores landskab.

- Og så udgør det jo tilmed en fryd for øjet at se de her blomster langs landevejene, fremhæver Carl Christian Pedersen.

Gamle bistriber virker stadig

De mange landmænd, der sidste år etablerede bistriber på deres marker, kan desuden nyde godt af at lade den gamle stribe stå.

Det skaber nemlig mere biodiversitet, fortæller natur- og projektkonsulent i Agri Nord, Mette Ragborg Møller:

- Hvis de gamle bistriber ikke bliver jordbehandlet, vil der vokse nye og forskellige danske blomsterarter, og striben vil fungere som levested for insekter.

Hun opfordrer derfor til, at landmænd etablerer en ny blomsterstribe ved siden af den gamle.

- Arealet er støtteberettiget, så længe det ikke overstiger 10 procent af marken og ikke bliver over 10 meter bredt.

Dermed kan man sagtens plante blomster skiftevis hvert tredje år og sikre, at insekterne overlever i jorden tæt på blomsterstriberne, siger Mette Møller Ragborg.