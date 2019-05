Blomsterfrøene er sået i Store Brøndum

ST. BRØNDUM: Brugerforeningen Kulturkøbmanden i St. Brøndum eksisterer stadig, selv om Kulturkøbmanden for længst er lukket.

Det er Brugerforeningen, der står for landsbyens stier og arrangementer som ”Kend din by - mød din nabo”, og nu har foreningen meldt sig til projekt ”Naturfællesskaber i Landsbyen”, som Landsbyrådet i Rebild står for i samarbejde med Dansk Naturfredningsforening, Dansk Biavlerforening, Bæredygtig Læring og landboforeninger.

Projektet går godt ud på at sætte fokus på naturværdier, skabe nye fællesskaber og binde landsbyerne sammen.

I St. Brøndum har man netop fået sået blomsterfrø på dele af engen ved kirkestien og på et lille areal ved Askildrupvej.

- Nu glæder vi os til at se, at frøene spirer, og blomsterne kommer frem. Det skulle gerne blive en fryd for øjet og godt for insekterne, siger Lisbeth Nørgaard, formand for Brugerforeningen Kulturkøbmanden.

Senere på året planlægger foreningen i forbindelse med arrangement ”Kend din by - mød din nabo” et møde med Natur-Karsten - også kaldet Karsten Kortbuks.

På Brugerforeningen Kulturkøbmandens generalforsamling for nylig var der genvalg til Birgit Bruun, Solveig Simonsen og Birthe Marie Müller.