Bliv klogere på jernbanens lokalhistorie

ARDEN: ”Da jernbanen kom til Himmerland”. Sådan lyder titlen på et foredrag af museumsdirektør Steen Ousager fra Jernbanemuseet, som finder sted i Kulturhuset i Arden onsdag 2. oktober i anledning af, at det i år er 150 år siden, at jernbanen kom netop til Himmerland.

Han vil bl.a. beskrive jernbanens betydning og udvikling i den store sammenhæng og fokusere på den infrastrukturplanlægning, som indebar anlæg af et dansk hovedjernbanenet - og banen fra Randers til Aalborg - over relativt få år.

Han berører også anlægget af de efterfølgende banelinjer, der kom til at støde til banen, men som mestendels nu er væk. Han fortæller også kort om jernbanens udbygning gennem årene og dens betydning for regionen og lokalområderne.

Foredraget arrangeres af Fællesrådet i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv og Kulturhusforeningen. Billetter kan købes via himmerlandsbilletten.dk, på Arden Bibliotek eller ved indgangen.