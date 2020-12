Blenstrup hjalp Vendsyssel ud af corona-knibe

Fodboldklubben Vendsyssel FF, der spiller i landets næstbedste række, stod for et par uger siden overfor en kæmpe udfordring.

For hvad gør man, når både træneren og mere end halvdelen af fodboldholdet var udelukket fra træning, mens nedlukningen af de nordjyske kommuner stod på?

Det havde man simpelthen løsningen på i Blenstrup, hvor hele byen har udvist en helt usædvanlig kreativitet.

David Olsen, der bor i Blenstrup, er assistenttræner for Vendsyssel FF, som normalt træner på anlægget i Vrå i Vendsyssel.

Og da David Olsen således bor i Rebild Kommune, samtidig med at en betydelig del af spillerne på holdet bor i Aalborg, var det under corona-nedlukningen helt umuligt at gennemføre den daglige træning i Vendsyssel.

Men heldigvis blomstrede kreativiteten i Blenstrup, for de få spillere på holdet, som rent faktisk bor i Vendsyssel, blev midlertidigt indkvarteret i Aalborg, hvor de naturligvis blev behørigt testet for corona, og så flyttede man simpelthen den daglige træning af Vendsyssel-spillerne til Blenstrup.

Her var hele byen straks klar med en imponerende opbakning, for der blev stillet både fodboldbane til rådighed til den udendørs træning, ligesom der blev afsat tider i idrætshallen til styrketræning og sørget for bade- og omklædningsfaciliteter.

Dermed kunne hele fodboldholdet fra Vendsyssel FF samles til træning uden for det nedlukkede Vendsyssel.

Træner David Olsen er imponeret over den opbakning til løsningen, som alle i Blenstrup var med på.

Idrætshallen og dens cafeteria bød hurtigt ind på ideen og det, at 1. divisionsspillerne fra Vendsyssel trænede i Blenstrup gennem en periode på 14 dage, vakte betydelig opsigt i byen.

- Vi træner jo seks dage om ugen med flere træningspas om dagen, så det har haft enorm betydning for kontinuiteten og holdets præstationer, at vi har kunnet træne uden at skulle være lukket ned på grund af corona.

- Jeg er i den grad stolt af at komme fra Blenstrup, når man så hurtigt kan stille brugbare løsninger op i en usædvanlig situation, lyder det fra træner David Olsen.

Vendsyssel-holdet er nu tilbage på deres sædvanlige træningsbane i Vrå, efter at færdsel over kommunegrænsen til Vendsyssel igen er blevet mulig.