Blandt verdens bedste til biatlon- orientering

SKØRPING: Mette Møller Nielsen og Jes Mose Jensen, Skørping, er begge blandt verdens bedste, når det handler om biatlon-orientering: En kombination af orienteringsløb og skydning.

Som et synligt bevis for dét er de netop vendt hjem med i alt fem medaljer fra det nyligt afviklede VM i Lahti i Finland: Tre af guld, to af sølv og en af bronze.

Grundlæggende handler biatlon-orientering om at finde orienteringsposter i skoven, kombineret med et skydemoment undervejs.

Optakten til stævnet var for Mette Møller Nielsen ikke den bedste, da hendes bagage var over et døgn forsinket. Hun måtte derfor måtte i shoppingcenter og købe løbetøj m.m. på vej til stævnepladsen inden start.

Ikke desto mindre formåede både Mette Møller Nielsen og Jes Mose Jensen at blive verdensmestre på den lange klassiske distance - også kaldet kongedisciplinen.

Mette Møller Nielsen gentog succesen på sprinten dagen efter.

Her måtte Jes Mose Jensen se sig slået med sølle 14 sekunder af den senere guldvinder, og i stafetløbet var han med til at vinde bronze.

Det er ikke første gang, parret fra Skørping vinder VM medaljer i biatlon-orientering.

De har begge været aktive i mange år og taget deres del af medaljerne ved forskellige mesterskaber.

Mette Møller Nielsen har dog holdt pause siden 2014.

Stress satte dengang midlertidigt en stopper for konkurrenceaktiviteten, men nu har hun fundet en balance, der gør det muligt at være med igen på absolut topplan.