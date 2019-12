Blå Kors julehjælp luner

For nogle familier er julen en ekstra svær tid, når pengene i forvejen er små.

Hos den sociale hjælpeorganisation Blå Kors Danmark har man i år modtaget rekordmange ansøgninger om julehjælp.

Alene fra nordjyske familier har Blå Kors modtaget 1021 ansøgninger siden 1. november.

Og antallet af ansøgere - både i Nordjylland og på landsplan - er det største antal hidtil.

I 2018 modtog Blå Kors 788 ansøgninger fra nordjyske familier, og på landsplan voksede tallet fra 6.268 i 2018 til hele 7.173 familier i år.

”Overvældende”

- Det er overvældende, når så mange familier søger om julehjælp.

- Vi havde på fornemmelsen, at vi i år ville slå rekord med den fart, hvormed ansøgningerne er væltet ind.

- Det vidner om, at mange familier oplever at have det rigtig svært, og at det virkelig kommer til udtryk i julen.

Her vil de ligesom alle andre familier gerne give deres børn en god juleaften med mad og gaver, kommenterer generalsekretær i Blå Kors Danmark Christian Bjerre.

Derfor julehjælp

En af dem, som har søgt om julehjælp hos Blå Kors, er Laila Johnsen fra Aalborg.

Hun er på kontanthjælp, og hendes mand er gartner ved kommunen.

Sammen har de en dreng på 13 år.

Hun søgte også sidste år og fik tildelt julehjælp, og det gjorde en stor forskel for hende og hendes familie:

- Julehjælpen betød, at vi ikke behøvede at låne penge, som skulle betales tilbage i januar.

Det gav os virkelig luft, fortæller Laila Johnsen.

Åbne om familieøkonomien

Parret har valgt at være åbne om, at de af og til mangler penge.

- Det er ikke noget, vi skammer os over. Vi kan lige præcis klare os. To tredjedele af indtægten går til mad, og så forsøger vi at lægge penge fra til tøj, fødselsdage, og hvad vi ellers har brug for, siger Laila Johnsen.

Blå Kors’ julehjælp består af et gavekort på 400 kroner til dagligvarekæden Lidl og et gavekort på 200 kroner, som kan bruges i en af Blå Kors’ 53 genbrugsbutikker.

En hjælpende hånd

Pengene til julehjælpen kommer fra Blå Kors’ egne midler, fonde, gaver fra privatpersoner og samarbejdspartnere.

- Vi er rigtig glade for de mange bidrag, som gør det muligt at give en masse familier en hjælpende hånd i juletiden.

- Og vi er taknemmelige for hver en krone, idet vi ved, at julehjælpen gør en stor forskel for de familier, som får den.

- Der skal lyde et stort tak til alle, der har støttet vores julehjælp, kvitterer generalsekretær Christian Bjerre.