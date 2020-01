Blå Kors i Arden får 300.000 kroner til at aktivere beboere

ARDEN: I fremtiden vil beboere på Blå Kors' botilbud ved Rold Skov selv være blandt de frivillige, når det går løs med større begivenheder i Arden og omegn.

Det er idéen med "Idrætsfællesskaber i Arden", som Kulturministeriet netop har valgt at støtte med godt 300.000 kroner.

Projektet består i et samarbejde mellem Blå Kors Rold Skov og Arden Hallerne.

- Vi tilbyder allerede i dag vores beboere gåture, gymnastik, mountainbike og bordtennis.

Udfordre og opfordre beboere

- Men med det nye projekt vil vi udfordre og opfordre nogle af vores beboere til ikke blot at deltage - men også at bidrage - til forskellige arrangementer rundt omkring i Arden, forklarer Hanne Thomsen, der er forstander for Blå Kors Rold Skov.

- Der sker noget, når man går fra at være deltager til at være bidrager, uddyber Hanne Thomsen.

Hun understreger, at projektet endnu befinder sig i sin spæde start.

Nu, da finansieringen er på plads, vil næste skridt være at involvere beboerne.

At træde over dørtærsklen

- Selvom de på et tidspunkt flytter fra Arden, så betyder det noget, at de har prøvet at træde over dørtærsklen, når de skal ud at opbygge et netværk og fritidsinteresser et nyt sted, siger Hanne Thomsen, der selv har prøvet kræfter med at opbygge et nyt netværk

Efter 38 år på Sjælland flyttede hun for to et halvt år siden til Øster Hurup.

I bestyrelsen hos Brugsen

- Det var først, da jeg kom i bestyrelsen for Brugsen og den lokale FDF-afdeling, at jeg blev en, man regnede med.

- Du bliver først en rigtig del af fællesskabet, når du er med til at klare oprydningen, siger Hanne Thomsen.

Hun nævner Stafet for Livet i Arden som en oplagt mulighed for at styrke samspillet med lokalsamfundet i Arden.

I sommer snørede beboere og personale fra Blå Kors Rold Skov vandreskoene og gik med i stafetten.

- Næste gang vil vi ikke kun gå med men også gerne hjælpe til.

Det kunne for eksempel være med at stille telte op eller lave bålhygge.

- Vi kunne også ønske os at hjælpe til ved for eksempel Julemærkemarchen i Hobro og Ardenløbet, siger Hanne Thomsen.

Kulturministeriet har helt nøjagtigt givet tilsagn om 318.251 kroner.

En lille del af beløbet går til lønkroner.

Resten skal blandt andet bruges til at købe arbejds- og løbetøj og oprettelsen af en løbeklub.