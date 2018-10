Billetsalg til Lars Lilholt går godt i Haverslev

HAVERSLEV: Her en måned før afviklingen af årets traditionelle julefrokost hos Haverslev IF i Haverslev Hallen lørdag 24. november med Lars Lilholt på scenen går det rigtig godt med billetsalget.

- Allerede på nuværende tidspunkt har vi solgt godt 300 billetter, og for at arrangementet kan balancere økonomisk for Haverslev IF skal vi sælge i alt 400. Total er der plads til 500 gæster til vores julefrokost i år, fortæller en optimistisk Palle Stubberup Ebeling som formand for idrætsforeningen.

Gæsterne til julefrokosten i Haverslev Hallen kommer dog ikke til at opleve Lars Lilholt sammen med hans sædvanlige store band.

I stedet vi han sammen med den fire mand store grundstamme i sit band ud over ham selv med sang, guitar og violin levere en storyteller koncert i Haverslev Hallen.

Det bliver derfor en mere afdæmpet akustisk intimkoncert, hvis repertoire bliver fra hele hans lange bagkatalog.

Det er femte gang Haverslev IF arrangerer koncert med Lars Lilholt.

Førte gang var i Haverslev skoles aula tilbage i foråret 1988, hvor han optrådte sammen med sin læremester i violinspil, lokale nu afdøde Otto Trads.

Lars Lilholts optræden 24. november i Haverslev Hallen er også den næstsidste på en storytelling koncertturne her i efteråret til 33 forskellige spillesteder rundt i hele Danmark, der afrundes søndag 25. november i Det Kongelige Teater i København.