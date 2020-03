Billedforedrag fra Grønland

FALSLEV: Grønland kommer til Falslev Sognehus - onsdag 4. marts klokken 19.

Falslev-Vindblæs sogn får nemlig besøg af Helene Lyberth Barksmann, som har et billedforedrag med fra sin tid i Grønland.

Helene Lyberth Barksmann er født og opvokset i Grønland. Hele hendes store familie har altid arbejdet med fiskeri.

Helene Lyberth Barksmanns far og brødre oparbejdede en stor virksomhed med fiskeri, men der var også tid til at drage til deres sommer fiskeplads.

Her fangede de torsk og ørreder, som blev saltet, røget og tørret til vinterforråd.

Helene Lyberth Barksmanns blev lærer og traf en dansk mand, som hun fulgte til Danmark og Hadsund området.

Tilbage i Danmark

Her har hun undervist som lærer, men da hun mistede sin mand, drog hun igen til Grønland for at undervise.

Hun er nu vendt tilbage til Danmark som pensionist og kan fortælle om et spændende liv.

Sit foredrag krydrer Helene Lyberth Barksmann med mange flotte billeder fra Grønland.

Det er gratis at deltage - også i kaffebordet. Kirkebil kan benyttes.