Biecentret og mange andre steder lukker

MARIAGERFJORD: Mariagerfjord Kommune lukker Biecentret og en række andre dagtilbud for ældre og udsatte borgere lukkes for at forebygge spredning af coronavirus.

Lukningen omfatter dagcentre, aktivitetscentre og væresteder.

Det har Sundhedsberedskabet i Mariagerfjord Kommune besluttet.

Og det sker for at skærme dem mod unødige risici for at blive udsat for smitte med coronavirus.

Ifølge velfærdsdirektør Peter Møller Rasmussen vil kommunen gøre sit for at forhindre, at ældre og svage borgere bliver smittet.

- Vi har et særligt ansvar for at passe godt på vores ældre og svage borgere i denne helt særlige situation.

Til gene for mange

- Derfor har vi besluttet at lukke for vores dagcentre, aktivitetscentre og væresteder indtil videre, siger Peter Møller Rasmussen.

Han anerkender, at lukningerne vil være til gene for de berørte borgere.

- Vi ved, at borgerne nyder stor glæde af vores tilbud, men vi vurderer, at deres sikkerhed og sundhed er det vigtigste.

- Mens selvom vores tilbud lukker for en tid, vil vi forsøge at skabe en god hverdag for vores borgere.

De lukker

Personalet på de berørte tilbud vil nemlig hjælpe borgerne på anden vis, stiller direktøren i udsigt.

I alt er 13 af kommunens dagtilbud omfattet af lukningen.

Det drejer sig om samværs- og aktivitetscentrene Aktivitetshuset og Solstrejf, de beskyttede beskæftigelsestilbud Ressourcen, Specialenheden og Ekstern Beskyttet Beskæftigelse, samt værestederne Bazen i Hadsund og Fjordgade i Hobro.

Desuden har dagcentre på Teglgården i Als, Bernadottegården i Hadsund, Fjordvang i Mariager, Solgårdscentret i Arden, dagcenter Skovgården i Hadsund og dagcenter Solgaven i Hobro lukket.

Sidst, men ikke mindst, lukker aktivitets- og kulturhuset Biecentret i Hobro, som er et populært mødested for kommunens ældre.

Ressourcens butik på genbrugspladsen i Hobro holder dog åbent bemandet med personale.