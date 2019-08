Bibliotekerne i Mariagerfjord kommer langt omkring i efteråret

MARIAGERFJORD: Efter et forår, hvor den røde lygte blandt andet måtte hænges ud til foredrag med forfatterne Kim Leine og Merete Pryds Helle, er Mariagerfjord Bibliotekerne nu klar med programmet for efteråret.

Et program, som byder på en skønsom blanding af gamle kendinge og nye spændende arrangementer.

Efteråret skydes i gang torsdag 5. september klokken 19.

Her vil tidligere håndboldspiller og nyudnævnt direktør for håndboldklubben Ajax København, Daniel Svensson, kigge forbi Arden Hallerne til en livsbekræftende og spændende snak om sin kamp med cancer ad to omgange.

Daniel fortæller om de to kræftforløb med livsglæde og humor, så det svære emne alligevel bliver fordøjeligt, interessant og underholdende.

Pia Grandjean Odderskov

Arrangementet er blevet til i et samarbejde mellem Mariagerfjord Bibliotekerne, Arden Hallerne, Kulturhusforeningen, LOF Mariagerfjord, Stafet for Livet Arden og Røde Kors, og en del af entréindtægten går til Stafet for Livet.

Også oktober byder på et spændende foredrag.

Torsdag 10. oktober lægger Mariager Kloster lokaler til en spændende aften i selskab med forfatteren Pia Grandjean Odderskov.

I klostrets historiske rammer fortæller hun om sin seneste bog ”Bodil og dronning”, der bygger på historiske personer og begivenheder.

Ansigt til ansigt

Foredraget er et samarbejde mellem Birgittaforeningen og Mariagerfjord Bibliotekerne, og det er gratis, men af pladshensyn er billet påkrævet.

I november bliver der mulighed for at fordybe sig i emnet ”Ansigt til ansigt - portræt og biografi” ved et arrangement i Kunstetagerne i Hobro.

Søndag 10. november kan interesserede her møde billedkunstner Hans Pauli Olsen, forfatter Malene Ravn og forsker fra Aalborg Universitet Tem Frank Andersen.

Via indlæg, udstillingsbesøg og diskussion undersøges ligheder og forskelle i henholdsvis den billedkunstneriske og den litterære tilgang til portrætgenren.

Alle biblioteker besøges

Udover de nævnte arrangementer, som dækker hele kommunen, er der i efterårets løb også lagt op til et antal bogcafeer rundt om på de forskellige biblioteker i kommunen.

Alle fem biblioteker i kommunen får besøg.

Det nærmere program - og temaerne for arrangementerne - kan studeres nærmere på hjemmesiden www.mariagerfjordbibliotekerne.dk

Naturligvis bliver der også juleteater for de mindste.

Julemandens gave

I år præsenterer bibliotekerne ”Julemandens gave”, der handler om de to nisser, Pjanke og Pjok.

De bor i en julehule ude i granskoven. Og der venter en sød og sjov times familieunderholdning ud af.

Dertil kommer bl. a. ”Bogsnak for mænd” i Mariager, ”Lyttevitaminer” i Hobro, familierytmik hele fjorden rundt, ”Gys i mørket” i Hadsund, kreaaktiviteter, ”Gaming by Night” samt et spændende forfatteroplæg af den anerkendte forfatter Karen Fastrup med udgangspunkt i romanen Hungerhjerte.

Helt selv et katalog

Det samlede katalog over efterårets aktiviteter kan enten hentes på Mariagerfjord Bibliotekerne eller studeres online via bibliotekets hjemmeside.

Billetter til de forskellige arrangementer kan enten købes via himmerlandsbilletten.dk eller ved at besøge et af bibliotekerne i den betjente åbningstid.