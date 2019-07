Biblioteker søger ”læsefamilier”

MARIAGERFJORD: Der er god grund til at slå til, mens tid er, hvis man gerne vil være ”læsefamilie” i Mariagerfjord Kommune, for der er kun et begrænset antal pladser til rådighed...

Sådan lyder rådet fra børnebibliotekar Anita Græsbøll Larsen, inden Mariagerfjord Bibliotekerne - med start 2. september - søsætter et lokalt læsefamilie-forløb.

Ideen med ”læsefamilierne” er kort fortalt at give familierne noget at være fælles om i en travl hverdag, hvor der ellers kan være så meget, der forstyrrer og komplicerer.

- Vi tror, familier i dag gerne vil være sammen om noget andet end skærmen, og det er her ”læsefamilierne” kommer ind i billedet.

- Det handler om at finde tid og aktiviteter, hele familien kan være sammen om, og så er der jo også spændingen i, hvad poserne gemmer” forklarer Anita Græsbøll Larsen.

”Læsefamilie”-konceptet følger samme model, som kendes fra fødevare- og måltidskasser.

Familien får hver måned en pose fyldt med unikke, litterære og frem for alt fælles oplevelser - pakket, parat og lige til at tage ud af posen.

En typisk pose rummer et vidt spektrum af indhold; lige fra bøger og brætspil til musik, quizzer, krea eller ideer til aktiviteter og events ud af huset.

Poserne er tematisk sammensatte, og der er således mulighed for både at dykke ned i emner som for eksempel røverhistorier, opfindelser, mad, SoMe eller noget helt andet.

Familierne låner en pose ad gangen i en måned, og posens indhold er skruet sammen så den aktiverer hele familien.

Læsefamilie-tilbuddet henvender sig til familier med et eller flere børn fra 10 år og op. Det er gratis at være med, og tilmelding kan enten ske via Mariagerfjord Bibliotekernes hjemmeside eller via en mail til Anita Græsbøll Larsen på mail-adressen alars@mariagerfjord.dk.