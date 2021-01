Biblioteker klør på med arrangementer

”Det er vigtigt, at vi ikke giver op, selv om det er svært at være kulturarrangør i øjeblikket. Det må ganske enkelt ikke være for nemt at aflyse, og det er vigtigt, at vi viser både os selv og omverdenen, at vi sagtens kan lave kulturarrangementer med god afstand og under iagttagelse af de retningslinjer, der nu engang gælder”.

Sådan lød det op til årsskiftet fra kultur- og fritidsudvalgsformand Jane Grøn, og den opfordring tør det nok siges, at Mariagerfjord Bibliotekerne har taget helt bogstaveligt.

Uden at lade sig kyse af eventuelle nye corona-restriktioner i starten af 2021 har det lokale biblioteksvæsen netop sendt sit nye forårskatalog på gaden.

Et katalog, som byder på spændende arrangementer for alle aldre - og vel at mærke hele fjorden rundt.

21. januar kan man efter planen møde forfatterinden Elsbeth Dissing, der i en alder af 75 år debuterede med romanen ”Tjenerindens døtre”, og 22. februar kan man på Hobro Bibliotek møde forfatterinden Iben Mondrup ved et optaktsarrangement til årets Ordkraft-festival i det nordjyske.

Iben Mondrup fortæller om sin bestseller ”Tabita”, og interesserede vil i samme forbindelse også kunne høre nærmere om planerne for den forestående Ordkraft-festival, der i år - på grund af corona-situationen - kommer til at antage en anden og mere digital form.

Tirsdag 23. februar kan man i Kulturhuset i Arden høre om, hvad man gør, når man i sin afdøde fars hus finder et hemmeligt rum med våben, ammunition og en række stærkt fortrolige dokumenter.

Det fortæller Frank Jensen, tidligere chef hos PET, om. Hans far viste sig at være hemmelig spion for Danmark før og efter 2. verdenskrig.

Årets første planlagte Kulturkaffe-arrangement i Hadsund Kulturcenter 2. februar kredser også om temaet mystik.

Tv-vært Kristian Bech fortæller i Hadsund om tilblivelsen af programmet ”Som sunket i jorden”, om hvordan man finder dem, som ikke vender hjem af sig selv, og om hvordan det er for familierne, der sidder tilbage uden svar.

Han viser undervejs klip fra programmerne og fortæller om arbejdet, udfordringerne og risikoen, der kan være ved at rejse verden rundt i jagten på svar.

Børnene i fjordkommunen kan 4. og 5. februar se frem til at komme i ”monster-teater” med moster Meta på bibliotekerne i Hobro og Hadsund, og først i marts bliver det påny både spændende - og en smule uhyggeligt, når Live Art Danmark kommer forbi Arden og Hadsund bibliotek med forestillingen ”50 farlige ting (som alle børn bør prøve)”.

Teater, der blandet med eksperimenter fra skolens fysik- og kemitimer, kalder på både modet og eventyrlysten.

De sædvanlige krea-aktiviteter for børn i skolernes vinter- og påskeferie afvikles i 2021 i et særligt corona-format: Krea to-go. Det fungerer på den måde, at børnene henter en lille kreapose på biblioteket, mens bibliotekarerne på Facebook har lagt en lille video op med instruktioner til, hvordan man kommer i gang med de kreative udfoldelser.

Generelt har 2020 været præget af corona i større eller mindre grad for de fleste af os.

På den baggrund inviterer Mariagerfjord Bibliotekerne på årsdagen for den første nedlukning af Danmark indenfor til samtalesalon med repræsentanter fra erhvervs - og kulturlivet samt sundhedssektoren.

”Hvordan ser du tilbage på 2020?”. ”Har du fundet nogle nye værdier i livet, er du blevet mere bekymret eller har du endelig fået lavet din drømmehave?”, lyder bare nogle af de spørgsmål, som torsdag 11. marts bliver rejst i Hadsund Kulturcenter.

Alle er som udgangspunkt velkomne til at møde op og dele ud af deres erfaringer og oplevelser fra året, der gik med corona.

Og så er ovenstående i øvrigt blot et lille udpluk af de arrangementer, som Mariagerfjord Bibliotekerne planlægger at afvikle i de første måneder af 2021. Hvis ellers ikke udviklingen i corona-pandemien stiller sig hindrende i vejen.....

Det komplette forårskatalog kan nærmere studeres på Mariagerfjord Bibliotekernes hjemmeside - eller i den trykte programfolder fra det lokale biblioteksvæsen.