Berit har realiseret drømmen: sælger hjemmedyrkede grøntsager i egen gårdbutik

ROSTRUP: Berit Lartigue har prøvet meget i sit liv. Hun har arbejdet med e-learning til oliebranchen, med adfærdsvanskelige unge mennesker og som massør. Hun har boet i Frankrig, Spanien, Skotland, Australien og USA. Men den indre ro har hun først for alvor fundet på et charmerende landsted mellem Rostrup og Hobro, hvor hun for nylig har slået dørene op til gårdbutikken Lynggården. Vi kiggede forbi i sommersolen…

- Siden jeg boede i Spanien som ganske ung, har jeg drømt om at åbne min egen gårdbutik med hjemmelavede og hjemmedyrkede ting. Den drøm er nu gået i opfyldelse, fortæller Berit, der for nogle uger siden åbnede Lynggården på Rostrupvej 11 midt mellem Rostrup og Hobro.

I butikken, der af lovgivningsmæssige årsager blot må kaldes ”stalddørssalg”, kan du finde mange forskellige hjemmedyrkede grøntsager, frugt, krydderurter, kryddersalt, nyslået honning, hjemmelavet marmelade og andet godt som blandt andet hjemmelavede læbepomader, ponchoer, indkøbsnet, karklude m.v., ligesom der også altid er friskbrygget kaffe på kanden.

- Det skal være en god og hyggelig oplevelse at komme herud, så alt hvad vi sælger, er lavet med hjertet. Vi dyrker og laver selv det hele. Jeg tror, det eneste vi køber, er salt, som vi tilsætter vores egne krydderurter. Resten er egenproduktion, fortæller Berit.

Savnede Danmark

Lynggården er indrettet i en staldbygning i det idylliske og charmerende lille landbrug, som Berit og hendes mand Anthony købte for et par år siden, efter at de i mange år havde boet i udlandet.

- På det tidspunkt boede vi i USA men ville gerne hjem til Danmark. Eller rettere: Det var nok mest mig, da Anthony er franskmand. Jeg savnede sproget, min familie og de fire årstider.

- Vi ville finde et idyllisk og roligt sted og ledte i hele Danmark. Først fandt vi et sted på Langeland, men det levede ikke op til forventningerne, og så fandt vi stedet her på Rostrupvej, som er helt fantastisk, og hvor vi er rigtig glade for at bo. Det gælder også Anthony, der fortsat arbejder i USA, men som er hjemme så ofte, det er muligt, fortæller Berit.

Og man må give hende ret. Idyllen på Lynggården er ikke til at tage fejl af. Her er smukke horisonter, højt til himmelen og en rigtig hyggelig ejendom, hvor den ene stald nu er forvandlet til den hyggelige gårdbutik.

Idyllen har dog også den pris, at det ikke ligefrem vælter ind med strøgkunder. For når man kører ude på Rostrupvej og ser skiltet med ”stalddørssalg”, så skal man lige tage en tur på en lille kilometer ned ad en snoet grusvej, før man når frem til Lynggården. Men det er absolut turen værd.

- Vi har åbent fredag, lørdag og søndag, og folk skal lige finde ud af, at vi er her. Så det har været en lidt stille start, men der kigger da nogen forbi i ny og næ. Men jeg er sikker på, at der nok skal komme endnu mere gang i den. Det er jo stadig nyt, fortæller Berit, der har mange idéer med stedet.

- Drømmen er at lave en lille café på et tidspunkt, så folk kan sidde og nyde en kop kaffe og hjemmebagt kage, når de besøger os, fortæller Berit, der får god hjælp af datteren Sissel, der bor i Hobro, og som elsker at tage turen ud på Lynggården.

Hvis du vælger at kigge forbi, forstår du hvorfor…