Berit aflaster Ulla i en travl hverdag

SVENSTRUP: Berit Pedersen er nyuddannet statsautoriseret fodterapeut og har siden 29. september 2019 delt lokaler med den veletablerede fodterapeut Ulla Jørgensen på Godthåbsvej 57 D i Svenstrup.

Berit fortæller, at hendes mor - her i vores avis - havde læst, at Ulla Jørgensen søgte en partner, som kunne medvirke til et mindre arbejdspres. Kontakten mellem Berit og Ulla kom i stand, og de to fodterapeuter arbejder i dag på samme adresse.

Berit Pedersen er indlejer hos Ulla Jørgensen, hvilket betyder, at de to fodterapeuter driver hver sin virksomhed, dog i et tæt samarbejde om alle faciliteter. Kunderne vælger frit, hvilket behandler de ønsker.

43-årige Berit Pedersen afsluttede 27. september sin uddannelse på Tradium i Randers. Uddannelsen varer halvandet år og omfatter, udover fodpleje, også undervisning og eksamen i forskellige sygdomme, eksempelvis diabetes, urin syge gigt og psoriasis.

Berit Pedersen stammer fra Øster Hornum, hvor hendes forældre stadig bor. Folkeskolen blev efterfulgt af et handelsstudie på handelsskolen i Thurøgade. Uddannelsen som sælger resulterede i job ved Matas og andre butikker i Aalborg Storcenter. Det er også blevet til en kosmetolog uddannelse, denne blev brugt i klinikker i Aalborg.

Privat bor Berit i Gug sammen med sin mand Jan og deres tvillingepiger på 13 år.