Benny Carlsen får el-installatør-pris

TERNDRUP: Benny Carlsen fra Terndrup har vundet arbejdsgivernes elinstallatørpris hos sin brancheorganisation Tekniq.

Ved dimissionen på University College Nordjylland (UCN) i Aalborg fik den 45-årige overrakt prisen.

Og det var angiveligt en overrasket Benny Carlsen, der tog imod den rare besked.

- Vi var to, der faktisk lå meget tæt, så jeg vidste, det ville blive en af os to.

- Men det var fint at blive hevet frem på den måde, når det nu var for at markere, at jeg havde ydet en indsats, siger prismodtageren.

- Jeg syntes faktisk ikke, studiet har været så slemt, da vi først kom i gang.

- Og det afspejler karaktérsnittet nok også.

- Med den alder, jeg har, ved jeg jo godt, at jeg skal yde noget for at få et godt resultat.

- På den måde hjælper det nok at have været ude i det virkelige erhvervsliv først, pointerer Benny Carlsen.

Spændende karriereveje

Prisen fik han overrakt af Peter Mogensen, som er teknik- og tilbudschef hos Thomsen & Fals.

Firmaet repræsenterede Tekniq Arbejdsgiverne, som står bag prisoverrækkelsen.

- En installatøruddannelse giver jer en masse muligheder og spændende karriereveje.

Nogle af jer, der sidder her i dag, bliver helt sikkert ledere.

- I skal være med til at lede virksomheder, som er værd at arbejde for, handle med - og værd at investere i.

- Andre bliver måske specialister. Og nogle af jer står overfor helt andre og nye udfordringer, forudså Peter Mogensen.

11,1 i karaktergennemsnit

- Hvad fremtiden bringer for jer, kan kun tiden vise.

- Men sikkert er det, at I nu er ambassadører for en uddannelse som åbner en masse døre - og en branche, som udvikler sig lynhurtigt, lød de opmuntrende arbejdsgiverord.

For Benny Carlsen, der opnåede elinstallatørprisen for et imponerende karaktergennemsnit på 11,1 betyder uddannelsen, at han nu er klar til at tage næste karriereskridt.

- Jeg skal vel ud og arbejde nu. Det er ikke svært at finde arbejde som installatør, og jeg har da også allerede fået et job.

Eftertragtede installatører

- Det har faktisk de fleste fra studiet. Vi er ret eftertragtede, og det er jo en god ting at være, ræsonnerede Benny Carlsen.

Elinstallatøruddannelsen er en videregående uddannelse, hvor de studerende typisk har en baggrund som elektrikere.

Tekniq Arbejdsgiverne repræsenterer 4300 virksomheder indenfor el, vvs og metal, som beskæftiger 55.000 medarbejdere.

Hvert år uddeles elinstallatørprisen til den studerende på hvert erhvervsakademi, der har klaret sig bedst på studiet som elinstallatør.