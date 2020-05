Begynd at træne til næste års familiecykelløb

SKØRPING: Nej, heller ikke cykelløbet Skørping Rundt bliver til noget i år på grund af coronaen.

Det kan den mangeårige hovedansvarlige for arrangementet, Hans Holm, lige så godt slå fast nu, selv om det først skulle løbe af stablen midt i august:

- Forsamlinger over 500 er jo forbudt til og med august, og vi ligger jo lige deromkring i deltagerantal og tit over. Så det går selvfølgelig ikke.

Hans Holm er dog samtidig klar med et mere optimistisk budskab:

- Jeg anbefaler, at man allerede nu går i gang med træningen til næste år! Det kan man gøre alene eller sammen med dem, man bor med - eller i mindre grupper, opfordrer han.

Til gengæld gælder der temmelig skrappe forholdsregler for cykelryttere for at begrænse smitterisikoen:

- Til stor fortrydelse for ”dem i lycra” må man for eksempel ikke ”ligge på hjul”. Fysiske undersøgelser af både spyt og snot fra cykelryttere viser jo, at de skal holde meget længere afstand, end de fleste regner med, siger Hans Holm.