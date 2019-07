Bedre styr på tid og mål i Skørping

SKØRPING: IF Frem Skørping har fået 55.000 kr. fra Jutlander Fonden Himmerland. Pengene er øremærket til en ny måltavle/ur i Skørping Idrætscenter.

- De sidste mange år har vi ofte snakket om, at måltavlen i hal 1 ikke fungerede optimalt, og at vi derfor gerne ville have en ny. Men vi fik ikke gjort noget ved det.

- Heldigvis fik Søren Jacobsen (halinspektør i Skørping Idrætscenter, red.) inspireret os til at sende en ansøgning afsted til Jutlander Fonden Himmerland, og vi er superglade glade for, at det er resulteret i, at vi har fået 55.000 kr. Den nye tavle koster 75.000 kr., og de sidste 20.000 kr. har IF Frem Skørping selv spyttet i kassen, og tavlen er allerede indkøbt, fortæller Annette Cabalzar fra IF Frem Skørpings håndboldafdeling.

Hos Jutlander Bank er de glade for, at bidrage til den nye måltavle/ur.

- Vi er altid på udkig efter, hvor vi kan bidrage lokalt, og her er Skørping Idrætscenter og IF Frem Skørping jo et værdifuldt, lokalt omdrejningspunkt for mange. Og da den gamle måltavle ikke har fungeret optimalt, er vi glade for at have hjulpet med at løse udfordringen, fortæller Ella Møller, afdelingsdirektør i Jutlander Bank Skørping, der i øvrigt har gjort et andet indtog i Skørping Idrætscenter. De har opsat boks med en konkurrence i centeret, hvor der hver måned udloddes et gavekort på 500 kr. til én af byens butikker. Så kig forbi, og deltag i konkurrencen.