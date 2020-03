Bedre mobilnet på vej i Mariagerfjord

MARIAGERFJORD: Bedre mobilløsninger skulle nu være undervejs i Mariagerfjord Kommune.

Inden for de nærmeste to år skal private udbydere placere master inden for fem lokalområder.

Staten har nemlig mulighed for at stille krav til teleudbyderne.

Det sker i forbindelse med de frekvensauktioner, der afholdes.

Master på vej fem steder

På den seneste auktion forpligtede selskaberne sig på at placere master i 212 områder i hele landet.

I Mariagerfjord Kommune drejer det sig om disse fem områder:

Området vest for Hvilsom (Tdc).

Området syd for Vester Tørslev (3 Mobil).

Området ved Kielstrup (Tdc).

Området ved Fladbjerg (3 Mobil).

Området ved Ajstrup-Lystrup (Telia/Telenor).

- Telemaster pynter jo ikke altid i landsskabet.

Men omvendt er vi nødt til at være fleksible og vise imødekommenhed, hvis vi sammen skal løse denne store udfordring, understreger Jens Lykke, der er kommunens konsulent for digtal infrastruktur i Mariagerfjord Kommune.

Et skridt på vejen

- Det er et skridt på vejen, men borgerhenvendelser direkte til teleudbyderne har også en vis effekt , understreger han.

Det har længe været en kendt sag, at mange områder i kommunen er udfordret på mobildækning.

Borgere såvel som medarbejdere i kommunen og private virksomheder oplever udfald på deres mobiltelefon, når de bevæger sig rundt.

Heldigvis sætter teleselskaberne løbende nye master op, men udfordringen består i, at vi i Danmark har tre store netværksudbydere, der indbyrdes kæmper om markedet, uddyber Jens Lykke.

Borgernes oplevelse

Borgerne oplever at en udbyder står stærkt i et område, men svagt andre steder.

Et krav ved etablering af nye master er, at der tilbydes masteplads til konkurrentern.

- Men det fungerer ikke altid i praksis, selvom forbrugerne presser på fortsætter Jens Lykke

God mobildækning giver mulighed for at bo og arbejde i hele landet, så der er et bredt politisk ønske om at mobildækningen skal forbedres.

5 Gpå vej

I løbet af de kommende år banker en ny teleteknologi på over hele landet.

Det nye 5 G-netværk gør sit indtog og sætter nye standarder.

- Om det betyder flere master står endnu ikke klart, idet man gør sig overvejelser om at udnytte lygtepæle og lignende i den nye infrastruktur.

- 5 G er mange gange hurtigere end det nuværende 4 G og vil på sigt være med til at løfte teknologier såsom føreløse biler, oplyser Jens Lykke.