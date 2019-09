Bedre lyd i Skørping Idrætscenter

SKØRPING: Skørping Idrætscenter har i mange år drømt om et nyt lydanlæg. Det har de nu fået – og det giver helt nye muligheder. Det nye lydanlæg kan blandt andet afspille musik fra en mobiltelefon via bluetooth. For bare at nævne en af mulighederne.

At der kan indkøbes nyt lydanlæg skyldes blandt andet en donation på 25.000 kr. fra Jutlander Fonden Himmerland og Jutlander Bank.

- Idrætscentrets nuværende lydanlæg har en del år på bagen, og tiden er i virkeligheden løbet fra det. Derfor er jeg glad for, at vi kan imødekomme Idrætscentrets henvendelse til vores fond, så lydanlægget i hallen nu bliver topmoderne, forklarer Mette Smed fra Jutlander Bank, Skørping.