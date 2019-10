Bedre indsats for veteraner

REBILD: Rebild Kommune satser i fremtiden på at kunne yde en endnu bedre indsats for de 270 veteraner, der bor i kommunen.

Det er i hvert fald formålet med en ny samarbejdsaftale, som borgmester Leon Sebbelin netop har indgået med Forsvarets Veterancenter.

- Det kan give ar på både krop og sjæl at være udsendt, og det er ikke altid nemt at komme hjem til Danmark igen og skulle have en hverdag til at fungere.

- Jeg tror ikke helt, man kan sætte sig ind i det, hvis ikke man har prøvet det.

- Derfor er det så vigtigt, at vi arbejder tæt sammen med nogle, der faktisk ved, hvad det handler om, og hvad man kan gøre for at hjælpe. Det skal vi som kommune lytte til og lære af, siger Leon Sebbelin.

En veteran er enhver, der har deltaget i minimum 1 international mission i mere end 28 sammenhængende dage.

Betegnelsen omfatter både ansatte og tidligere ansatte ved forsvaret.