Beboere på Krogsvej i oprør mod byggeplan

LÆSERBREV: Vi protesterer mod planer om massivt, nyt byggeri på Krogsvej 17 i Skørping.

En bygherre ønsker tilladelse til tæt, massivt rækkehusbyggeri med 19 boliger i to plan.

I alt cirka 2600 kvadratmeter med dobbelt facadehøjde og en byggeprocent på omkring 40.

Dertil parkeringspladser til 38 biler plus gæsteparkering.

Grunden ligger direkte op til den gamle Purkerskoven i byens udkant på Krogsvej 17.

Grunden grænser blandt andet op frugthaven, Mølleparken, Skovlyst og Krogsvej.

Ødelæggende for området

Det fremgår af byggeplanerne, at der kræves en ny lokalplan for, at byggeriet kan gennemføres.

Den gældende lokalplan for området tillader en bebyggelsesprocent på 20 procent for enfamiliehuse og 25 procent for rækkehuse.

Projektet er alt for massivt.

Det vil være ødelæggende for områdets karakter og passer ikke til eksisterende bebyggelse og den nære beliggenhed ved Purkerskoven.

Eksisterende boliger på østsiden af Krogsvej skal respektere en byggelinje på 35 meter fra Purkerskoven.

I byggeprojektet ligger nærmeste huse kun 11 meter fra Purkerskoven.

Tæt ved Purkerskoven

Andelsboligforeningen Skovlyst, der også er nabo til Krogsvej 17, ligger placeret tæt ved Purkerskoven.

Her er historien den, at Skovlyst er bygget, hvor civilforsvarets grimme bygninger tidligere lå.

For Skovlyst gælder en bebyggeprocent på maximalt 25 - en total taghøjde på maximum seks meter uden udnyttet loftsetage - samt fem meter til skel.

Byggeprojektet på Krogsvej 17 strider mod helhedsplanen for Skørping.

I helhedsplanen vedtaget december 2018, hvor der blev brugt mange kræfter på borgerinddragelse, er tankerne, at byfortætning og byggeri i flere etager skal foregå i bymidten - ikke i udkanten af byen.

Derfor opfordrer vi indtrængende udvalget for teknik og miljø til at forkaste bygherrens planer og til at respektere gældende byplanvedtægt og lokalplan.